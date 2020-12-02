Маас заявил о необходимости усиления европейского направления НАТО в свете "роли России"

БЕРЛИН, 2 декабря. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас считает, что следует усилить европейское направление НАТО в связи с многочисленными конфликтами по соседству и "ролью России". Об этом говорится в распространенном в среду заявлении германского министра по итогам переговоров с коллегами из стран-членов НАТО.

"Мы использовали последние годы, чтобы повысить ответственность Европы. Мы были сегодня едины во мнении, что мы, европейцы, должны последовательно продолжать этот путь, чтобы построить сильную и суверенную Европу в НАТО", - утверждал Маас. "Это крайне необходимо в свете многочисленных кризисов по соседству с нами и роли, которую играет Россия, например, на Украине и в Грузии", - считает министр.

По мнению Мааса, если страны НАТО смогут "справедливо распределить нагрузку и расходы", то "удастся расширить политический фокус - во благо всех партнеров по альянсу". "Конечно, прежде всего, мы должны прекратить распри внутри альянса. Действия всех партнеров по НАТО должны быть нацелены на кооперацию, а не на разжигание конфликтов", - заявил он, отметив, что внутренние разногласия подрывают взаимное доверие и что нужно противодействовать им.

"Во времена, когда международное сотрудничество и кооперация не являются чем-то само собой разумеющимся, сплоченность НАТО остается гарантией выживания", - полагает Маас.

Глава МИД ФРГ также указал на то, что альянс намерен "вести углубленную дискуссию" о роли Китая с точки зрения политики безопасности. По его словам, КНР все больше выступает как "глобальный военный игрок". Маас призвал хорошо продумать будущий курс в отношениях с Пекином.