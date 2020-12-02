Пентагон: США достигли незначительного успеха после около 20 лет операций в Афганистане

ВАШИНГТОН, 2 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты достигли лишь незначительного успеха в результате начавшихся около 20 лет назад военных операций в Афганистане. Это признал в среду председатель Комитета начальников штабов (КНШ) американских ВС Марк Милли, выступая на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса.

"Мы считаем, что сейчас, после двух десятилетий последовательных усилий там [в Афганистане], мы достигли некоторого незначительного успеха", - отметил генерал.

При этом он подчеркнул, что патовая ситуация, возникшая между афганскими властями и радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), может быть урегулирована только при помощи мирных переговоров. "На протяжении последних пяти-семи лет в военном отношении это патовая ситуация", указал генерал, когда афганское правительство не может победить талибов при поддержке США и союзников, и наоборот, радикальное движение не может одержать верх над Кабулом в военном отношении. "Есть только один способ положить этому конец, и это решение - путь переговоров с талибами", - подчеркнул глава КНШ. Он напомнил, что нынешние власти США сокращают свой контингент в Афганистане, а "что будет после этого, решать новой администрации".

Ранее исполняющий обязанности министра обороны США Кристофер Миллер сообщил, что власти к 15 января 2021 года намерены оставить в Афганистане и Ираке по 2,5 тыс. своих военнослужащих. В настоящее время в Афганистане находятся примерно 4,5 тыс. военнослужащих США, в Ираке - около 3 тыс.

29 февраля США и "Талибан" подписали в Дохе мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция обязуются вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы в свою очередь гарантируют, что не станут использовать территорию Афганистана для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. Операция США в Афганистане продолжается с октября 2001 года, она стала самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории. На ее пике в 2010-2013 годах численность западных сил в Афганистане превышала 150 тыс. человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году. По данным газеты The Washington Post, на протяжении последних 20 лет в Афганистан было отправлено более 775 тыс. американских военнослужащих, были убиты около 2,4 тыс. получили ранения - 20 тыс.