В Китае заявили о намерении играть конструктивную роль в урегулировании на Украине

ООН, 2 декабря. /ТАСС/. Конфликт на Украине может быть урегулирован только через диалог и Китай намерен играть конструктивную роль в процессе урегулирования. Об этом заявил в среду советник постпреда КНР при ООН Сунь Чжицян, выступая на проходящей в видеоформате неформальной встрече Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", посвященной выполнению минских соглашений по Украине.

"Военного решения конфликта нет и единственный путь к урегулированию лежит через диалог и переговоры, - отметил он. - Основной для политического урегулирования для всех сторон являются минские соглашения. На состоявшемся в прошлом году саммите в "нормандском формате" был выработан консенсус в вопросе о применении положений минского соглашения и мы призываем все стороны полностью выполнить договоренности, добиваться мирного урегулирования через диалог и консультации".

"Мы надеемся на то, что достижение всеобъемлющего соглашения укрепит мир и стабильность на Украине, а также мирное сосуществование в регионе, - подчеркнул он. - Китай намерен играть конструктивную роль в урегулировании кризиса на Украине". Заседание проходит по инициативе России с участием представителей ДНР и ЛНР, при этом представители Украины, Франции и Германии пытались блокировать его проведение и отказались принять в нем участие.