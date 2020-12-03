Bloomberg: Эр-Рияд и Доха готовятся начать восстановление отношений при посредничестве США

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Саудовская Аравия и Катар могут в ближайшее время достигнуть предварительных договоренностей, которые привели бы к налаживанию отношений между двумя странами. Об этом сообщило в среду агентство деловых новостей Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом переговоров, проходящих при посредничестве Вашингтона.

По информации осведомленных лиц, договоренности, которые, вероятно, могут быть достигнуты в ближайшее время, будут подразумевать открытие границ и воздушного пространства между Саудовской Аравией и Катаром. Кроме того, предполагается, что соглашение между двумя странами положит конец информационной войне, а также послужит основой для ряда других шагов на пути к восстановлению двусторонних отношений. Блумберг подчеркивает, что в готовящейся сделке не планируют принимать участие Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет, также заявившие ранее о разрыве дипломатических отношений с Катаром.

Агентство подчеркивает, что осуществлявшиеся при посредничестве Кувейта попытки наладить отношения между двумя странами могут завершиться успехом после состоявшегося на этой неделе визита в регион старшего советника и зятя президента США Дональда Трампа Джареда Кушнера. В воскресенье информационный портал Axios отмечал, что Кушнер планирует отправиться в Саудовскую Аравию и Катар, чтобы примирить Доху с другими столицами государств Персидского залива. По мнению американской стороны, урегулирование вернуло бы в регион ощущение стабильности и стало бы одним из достижений нынешней администрации перед сменой главы Белого дома 20 января 2021 года.

Летом 2017 года Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет заявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром, обвинив Доху в поддержке терроризма и вмешательстве в их внутренние дела. За этим последовали экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.