NYT: США ужесточили правила получения туристических виз для членов Компартии Китая

НЬЮ-ЙОРК, 3 декабря. /ТАСС/. Администрация Дональда Трампа ужесточила правила предоставления американских туристических виз членам Коммунистической партии Китая (КПК) и их ближайшим родственникам. Об этом со ссылкой на источники сообщила в четверг газета The New York Times. Новые правила, по данным издания, были введены в среду и вступили в силу незамедлительно.

Теперь китайские коммунисты и члены их семей для совершения туристических поездок в США смогут получать визы сроком только на один месяц пребывания с разовым правом въезда в страну. Ранее такие визы предоставлялись сроком на 10 лет. Отмечается, что новые меры не распространяются на другие виды виз. Эти изменения, пишет газета, касаются в общей сложности около 270 млн граждан Китая - 92 млн членов КПК, если Госдепартаменту США удастся установить их принадлежность к компартии, и их близких, - что, "несомненно, еще более усилит напряженность в отношениях двух стран".

"По словам людей, ознакомившихся с новыми правилами, эти требования позволят американским правительственным чиновникам принимать решения относительно партийного статуса кого-либо на основе обращения за получением визы и собеседования с этим человеком, равно как и на основе представления чиновников о членстве в Коммунистической партии (КПК), - говорится в публикации. - Это может означать то, что данная политика скорее непропорционально затронет высших лидеров правительства и бизнеса Китая, чем миллионы членов [КПК] низшего уровня, вступивших в партию для получения преимущества в различных сферах деятельности, от бизнеса до искусства".

По словам неназванного представителя Госдепартамента, которого цитирует The New York Times, принятые меры являются частью проводимой администрацией Трампа политики, направленной на защиту США "от враждебного влияния КПК".

"В течение десятилетий мы предоставляли КПК свободный и беспрепятственный доступ к американским институтам и бизнесу, в то время как аналогичные привилегии никогда не предоставлялись гражданам США в Китае", - написал изданию представитель в своем электронном послании.