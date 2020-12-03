Белорусские власти заявили, что более 1 тыс. Telegram-каналов координируют протесты

МИНСК, 3 декабря. /ТАСС/. Более 1 тыс. Telegram-каналов координируют протесты в Белоруссии. Об этом в четверг заявил замглавы администрации президента Белоруссии Андрей Кунцевич в ходе круглого стола на тему "СМИ в политическом процессе. Актуальные аспекты законодательного регулирования" в Палате представителей (нижняя палата парламента).

"Мониторинг информационного пространства свидетельствует о большой вовлеченности граждан в различные интернет-сообщества деструктивного характера. К примеру, более 1 тыс. Telegram-каналов созданы специально для координации протестного движения на уровне дворовых и районных территорий, а также крупных предприятий", - передает его слова агентство БелТА.

По словам Кунцевича, в разрезе районов Минска вовлеченность варьируется от 6 до 15% всего населения административно-территориальных единиц столицы. "Ежедневно там генерируется от 50 до 100 тыс. сообщений. Согласитесь, это внушительные цифры, оставлять без внимания которые мы не имеем права", - подчеркнул он.

Замглавы администрации президента обратил внимание на то, что Белоруссия может противопоставить этому движению, в том числе на законодательном уровне, и какое место в решении проблемы должны занять государственные институты, медиасообщества и парламентарии.

По данным агентства, в круглом столе принимают участие парламентарии, министр информации Игорь Луцкий, руководители республиканских СМИ и Белорусского союза журналистов.

В Белоруссии 9 августа прошли президентские выборы, на которых, согласно официальным данным ЦИК, победу одержал Лукашенко, получив 80,10% голосов. Второе место с 10,12% заняла Светлана Тихановская, не признавшая результаты волеизъявления граждан. После подведения итогов голосования в стране начались массовые акции протеста, которые в первые дни вылились в столкновения с сотрудниками органов правопорядка, и они продолжаются до сегодняшнего дня. Для координации своих акций протестующие используют Telegram-каналы и социальные сети.