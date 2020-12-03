Председатель ОБСЕ призвал стороны конфликта на востоке Украины не игнорировать "Минск-2"

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Стороны конфликта на востоке Украины должны добиться прогресса в выполнении минских договоренностей, а не игнорировать их. С таким заявлением выступил в четверг действующий председатель ОБСЕ, премьер-министр, министр европейских и иностранных дел Албании Эди Рама, открывая 27-е заседание Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Рама напомнил, что урегулирование конфликта на Украине было и остается первоочередным приоритетом для председательства Албании в ОБСЕ. "Это не изменилось. Определенный прогресс достигнут, но еще предстоит пройти долгий путь, чтобы комплексно урегулировать конфликт и наступил мир, - сказал Рама. - Касается это проблем, связанных с Крымом. Ситуация остается неприемлемой с учетом наших принципов и обязательств, а также минских договоренностей. Давайте помнить о них".

По его словам, идет седьмой год конфликта в Донбассе. И хотя регистрируются низкие уровни нарушений режима прекращения огня, люди продолжают получать ранения и гибнуть из-за неразорвавшихся боеприпасов и мин. "Крайне печально, что до сих пор не удалось добиться того, чтобы стороны развили приверженность прекращению огня и добились прогресса по другим элементам минских договоренностей. <...> Игнорирование минских договоренностей - это не способ формировать будущее", - подчеркнул председатель ОБСЕ.

Рама также призвал стороны конфликта в полной мере выполнить поручения саммита "нормандской четверки" в Париже в 2019 году. "Призываю к практическому подходу в дискуссиях в трехсторонней Контактной группе при посредничестве ОБСЕ", - резюмировал он.

Политическая часть Комплекса мер по выполнению минских соглашений ("Минск-2"), подписанного участниками Контактной группы 12 февраля 2015 года, является основой урегулирования конфликта в Донбассе. Документ, помимо прекращения огня и отвода вооружений, предусматривает проведение на Украине глубокой конституционной реформы, результатом которой должна стать децентрализация власти с учетом особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей, а также проведение выборов в этом регионе.