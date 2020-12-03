Зеленский назначил предпринимателя Сергея Гамалия губернатором Хмельницкой области

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Хмельницкой областной государственной администрации (ОГА) предпринимателя Сергея Гамалия. Соответствующий указ опубликован в четверг на сайте офиса главы государства.

"Во время встречи в офисе президента Владимир Зеленский вручил председателю Хмельницкой ОГА служебное удостоверение и пожелал показать хороший результат на новой должности", - говорится в сообщении.

Сергей Гамалий родился в 1979 году в городе Каменец-Подольский Хмельницкой области. В 2001 году он окончил Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича по специальности "Правоведение", а в 2003 году Подольскую государственную аграрно-техническую академию. Гамалий работал юрисконсультом в польской компании, был помощником депутата Каменец-Подольского городского совета. С 2007 года занимался предпринимательством, является владельцем компании "Делиция", которая занимается ресторанным бизнесом, а также предоставляет услуги мобильного питания. До него губернатором Хмельницкой области с 21 ноября 2019 года по 24 ноября 2020 года был Дмитрий Габинет. Последний до этого назначения работал помощником депутата президентской фракции "Слуга народа" в Раде Николая Стефанчука.