В Госдепе заявили, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха не может быть урегулирован силой

ВЕНА, 3 декабря. /ТАСС/. Соединенные Штаты убеждены, что силовое урегулирование конфликта вокруг Нагорного Карабаха невозможно, Вашингтон призывает Баку и Ереван возобновить переговоры с сопредседателями Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Об этом заявил в четверг первый заместитель госсекретаря США Стивен Бигэн на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

"Мы призываем правительства Армении и Азербайджана возобновить их работу с сопредседателями Минской группы, чтобы достичь долгосрочного и мирного урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Этот спор не может быть разрешен на поле боя", - сказал он.

"Мы приветствуем прекращение боевых действий, но это только первый шаг. Любое долгосрочное решение должно основываться на принципах Хельсинкского заключительного акта", - добавил Бигэн.

Ситуация вокруг Нагорного Карабаха обострилась 27 сентября. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами.

Президент России Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян 9 ноября подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.