МИД Армении призвал ОБСЕ оказать давление на Турцию для вывода ее военных с Южного Кавказа

ЕРЕВАН, 3 декабря. /ТАСС/. Ереван призывает страны - члены ОБСЕ оказать давление на Турцию с тем, чтобы та вывела своих военных и иностранных боевиков с Южного Кавказа. Соответствующее заявление сделал в четверг министр иностранных дел Армении Ара Айвазян на заседании совета глав МИД ОБСЕ.

"Мы призываем все страны - члены ОБСЕ продолжать оказывать давление на Турцию с целью вывести ее вооруженный персонал и связанные с ней террористические группировки из зоны нагорнокарабахского конфликта и Южного Кавказа. Пока нет сигналов о выводе иностранных боевиков из зоны конфликта. Напротив, есть достоверная информация о планах Баку расширить географию распространения террористов и переселить их в оккупированные районы Арцаха", - сказал он.

Армянские власти неоднократно заявляли, что Турция вовлечена в военный конфликт в Карабахе. Ереван сообщал, что на стороне азербайджанских сил воюют турецкие военнослужащие, а Анкара взяла на себя командование воздушными боями, а также перебрасывает террористов с Ближнего Востока, в частности из Сирии и Ливии в Карабах.