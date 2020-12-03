Додон осудил протесты оппозиции в парламенте

КИШИНЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Действующий глава Молдавии Игорь Додон осудил действия оппозиции по дестабилизации ситуации в стране. Об этом он написал на своей странице в Facebook, комментируя протесты в парламенте и у его стен, которые устроила в четверг Партия действия и солидарности, возглавляемая избранным президентом Майей Санду.

"Ведите и вы себя уважительно, не прибегайте к насилию и дестабилизации, потому что государство - выше вашей воли, а политические решения принимаются в парламенте большинством голосов, а не кулаками и битами", - сказал глава Молдавии, отметив, что принял выбор избирателей, не звал людей на улицы, не блокировал процедуру передачи мандата президента. Додон предложил оппозиционным партиям инициировать в парламенте отставку правительства Иона Кику, ухода которого они добиваются.

"Свергните его, выберите другого премьер-министра или организуйте досрочные выборы. Но соблюдайте закон! И не выдвигайте ультиматумы - у вас нет для этого ни законного, ни морального, ни политического права", - подчеркнул он. По его словам, поддерживающая главу государства Партия социалистов Республики Молдова "не откажется от своих обязательств на пороге зимы, в разгар пандемии и экономического кризиса".

Парламент Молдавии большинством голосов принял в четверг в первом и других чтениях пакет законов, который предложили социалисты. Среди них проект налогово-бюджетной политики на 2021 год, поправки к закону о статусе Гагаузской автономии, вывод спецслужб из подчинения главы государства, повышение статуса русского языка, снятие запрета на вещание российских телеканалов в стране и другие документы. Их принятие сопровождалось протестами оппозиционных проевропейских партий перед зданием парламента. Они были инициированы лидером Партии действия и солидарности Санду, а также сторонниками проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" во главе с Андреем Нэстасе и "Нашей партии" мэра города Бельцы Ренато Усатого, а также участниками приднестровского конфликта.

Столкновения также прошли в ходе пленарного заседания парламента между социалистами и фракцией партии Санду, которые пытались блокировать трибуну.

Срок полномочий Додона истекает 23 декабря. Санду признана Центральной избирательной комиссией победителем второго тура президентских выборов, который состоялся 15 ноября. Итоги выборов и мандат нового президента предстоит 10 декабря подтвердить Конституционному суду Молдавии.