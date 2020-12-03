Глава МИД Украины назвал пять ключевых приоритетов работы "Крымской платформы"

КИЕВ, 3 декабря. /ТАСС/. Киев ожидает, что работа переговорной площадки по вопросам Крыма, или так называемой "Крымской платформы", будет сфокусирована вокруг пяти приоритетов. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в ходе мероприятия "Международный ответ на оккупацию Крыма: следующие шаги", которое было проведено в рамках 27-го заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ.

Первым приоритетом он назвал "безопасность, включая свободу мореходства", вторым - "обеспечение эффективности санкционных ограничений против государства-агрессора", третьим - "защиту прав человека и международного гуманитарного права". Далее в списке приоритетов обозначены "защита образовательных, культурных, религиозных прав" и "преодоление негативного влияния временной оккупации Крыма на экономику и окружающую среду".

Украинские власти ранее объявили о создании формата "Крымская платформа" для координации международных усилий, направленных на возвращение Крыма в состав Украины и защиту прав жителей полуострова, которые, по мнению Киева, подвергаются преследованиям. Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что обсуждал эту инициативу с представителями Европейского союза, Великобритании, Канады, Турции и другими партнерами, и утверждает, что "многие из них готовы присоединиться и принимать в ней активное участие". В Киеве отмечали, что к работе платформы будет приглашена и Россия.

Кулеба заявил в четверг, что Украина будет приветствовать участие стран ОБСЕ в учредительном саммите "Крымской платформы", который состоится в Киеве в 2021 году (предположительно в мае).

В МИД Украины уточнили, что площадка по Крыму будет консультативным и координационным органом. Предполагается, что она будет действовать на уровне глав государств и правительств, а также министров иностранных дел, в формате межпарламентского сотрудничества, и на уровне экспертной сети.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя соответственно. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.