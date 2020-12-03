В Пентагоне заявили, что состав ВМС США пополнит примерно к 2045 году еще 70-90 подлодок

ВАШИНГТОН, 3 декабря. /ТАСС/. Число атомных подводных лодок в составе ВМС США планируется увеличить к 2045 году по меньшей мере вдвое. Об этом сообщил в четверг председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"В необходимости очень быстрого расширения [числа] чего мы совершенно уверены, так это подводных лодок", - заявил американский военачальник.

"Мы знаем, что подводные лодки обладают живучестью. Мы знаем, что американские подводные лодки обладают живучестью. Подводные лодки противника - это живые мертвецы. Мы их [в случае вооруженного конфликта] выведем из игры сразу. Однако наши подводные лодки обладают живучестью", - утверждал Милли, выступая на интернет-конференции Института ВМС США.

"Мы рассматриваем программу [строительства], вероятно, 70-80-90 дополнительных подводных лодок <...>", - уточнил генерал. По его словам, речь идет о планах модернизации ВМС США на период к 2045 году. "Достигнем ли мы в точности таких показателей? Нет. Но речь идет об идее, концепции того, что потребуется Америке <...>", - сказал глава КНШ. В настоящее время в состав ВМС США входит, согласно подсчетам авторитетных американских неправительственных экспертов, около 66 атомных субмарин. Это - крупнейший подводный флот в мире.

Кроме того, отметил Милли, военным стратегам США нужно будет решать в ближайшие пару десятилетий вопрос о дальнейшей судьбе авианосных ударных групп (АУГ). "Я не рекомендую и не стал бы рекомендовать замену авианосцев, у нас их 11, если только не будет [создано] нечто лучшее. <...> Не отказывайтесь от кавалерии, пока у вас не появились танки", - подчеркнул Милли.

Однако, признал он, нужно понимать, что "крупные платформы" вроде авианосцев будут "значительными целями в любом будущем конфликте". "Предложение относительно будущего флота заключается в том, чтобы сохранять 11 [АУГ], пока у нас не появится что-то другое", - пояснил генерал. "Мы также, - добавил военачальник, - хотим изучить, по сути, концепцию [эпохи] Второй мировой войны - [строительства] меньших по размеру [авианосцев]". Не исключено, что после появления в составе ВМС США таких авианосцев можно будет сократить общее число американских АУГ, полагает председатель КНШ.