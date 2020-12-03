Израильские власти предупредили граждан об угрозе атак в граничащих с Ираном странах

ТЕЛЬ-АВИВ, 3 декабря. /ТАСС/. Штаб по борьбе с терроризмом при Совете национальной безопасности Израиля предупредил в четверг о повышенной угрозе атак на израильтян и израильские объекты в странах, граничащих с Ираном.

"В свете угроз, прозвучавших в последнее время с иранской стороны, а также с учетом причастности иранцев в прошлом к террористическим атакам в различных странах, существуют опасения, что Иран попытается действовать таким образом против израильских целей", - говорится в заявлении. В штабе назвали Азербайджан, Грузию, ряд районов Ирака, Турцию, а также Объединенные Арабские Эмираты и Бахрейн, с которыми Израиль нормализовал отношения два месяца назад, и весь ближневосточный регион и Африку как возможные места нападений на израильские цели со стороны проиранских сил. Кроме того, власти призвали израильтян при посещении стран Европы в период новогодних праздников в конце декабря 2020 года и начале января 2021 года проявлять бдительность и избегать мест массового скопления людей.

27 ноября в районе города Дамовенд (провинция Тегеран) произошло покушение на иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны Ирана. Позже иранское Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и впоследствии умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

Израиль официально не подтверждает, но и не опровергает эти обвинения.