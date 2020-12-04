Директор нацразведки США назвал Китай крупнейшей угрозой демократии в мире за 75 лет

НЬЮ-ЙОРК, 4 декабря. /ТАСС/. Китай представляет собой крупнейшую угрозу господству Америки в экономике, военной области и технологиях, а также демократии и свободе в мире за последние 75 лет. С таким утверждением выступил директор Национальной разведки Соединенных Штатов Джон Рэтклифф в авторской статье, опубликованной в четверг в газете The Wall Street Journal .

Рэтклифф напоминает, что имеет доступ к самому большому объему разведывательной информации по сравнению с любым членом правительства США. На основании этих разведданных глава нацразведки утверждает, что КНР "представляет собой крупнейшую угрозу Америке в настоящий момент и крупнейшую угрозу демократии и свободе во всем мире со времен Второй мировой войны". "Разведывательные сведения четко показывают, что Китай намеревается доминировать над США и остальной планетой в экономической, военной и технологической областях. Многие крупные инициативы и ведущие компании Китая лишь маскируют действия Коммунистической партии Китая", - говорится в статье.

Автор приводит примеры ареста и суда в США китайских граждан по обвинению в промышленном, технологическом и научном шпионаже. Власти США оценивают урон от хищений Китаем американской интеллектуальной собственности в $500 млрд в год, пишет Рэтклифф. Он утверждает, что хищение военных технологий у США нацелено на то, чтобы превратить КНР в "ведущую военную державу мира". Глава нацразведки допускает, что над военнослужащими Народно-освободительной армии Китая устраиваются эксперименты "в надежде получить солдат с биологически более развитыми возможностями".

Рэтклифф упоминает попытки оказания косвенного влияния на членов Конгресса США, в избирательных округах которых расположены китайские предприятия, обеспечивающие американцев рабочими местами. Глава нацразведки, курирующий деятельность всех 16 американских разведывательных ведомств, сообщил, что перераспределил ресурсы в их бюджетах ($85 млрд в год) так, чтобы сосредоточить главное внимание на Китае.

"Пекин готовится к неограниченной по времени конфронтации с США", - утверждает автор статьи, называя это "вызовом, который случается только однажды в жизни одного поколения". "О нашем поколении будут судить по его ответу на попытку Китая перекроить мир по своему подобию и стать доминирующей сверхдежавой вместо Америки", - подытожил Рэтклифф, повторив позицию Вашингтона относительно компании Huawei.

Санкции США

Последние полтора года Huawei находится под жестким давлением со стороны США, которые ввели в отношении китайской компании санкции. Минторг США с 17 мая прошлого года внес Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. Впоследствии это ведомство выдало, а затем продлевало генеральную лицензию, которая возобновила право обслуживать сети и предоставлять обновления программного обеспечения для мобильных устройств компании. Власти США несколько раз продлевали ее действие.

В августе 2018 года Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам США использовать оборудование, произведенное Huawei и ZTE. Представители американских властей утверждают, что Huawei и ZTE представляют угрозу безопасности страны. Компания Huawei неоднократно опровергала критику в свой адрес.

Ограничительные меры со стороны США, согласно прогнозу тайваньской маркетинговой компании TrendForce, могут привести к сокращению доли Huawei на мировом рынке в 2021 году до 4%. В 2020 году этот показатель составлял порядка 14%.