Госдепартамент утверждает, что угроза вооруженного конфликта с Ираном отсутствует

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Угроза возникновения вооруженного конфликта между Ираном и США с Израилем в настоящее время отсутствует. Это утверждал в четверг на интернет-семинаре, организованном Университетом имени Джорджа Мейсона, спецпредставитель США по Ирану и Венесуэле Эллиотт Абрамс.

У него спросили, существует ли подлинная угроза нанесения Соединенными Штатами или Израилем удара по Ирану в ближайшем будущем и возникновения военного конфликта вследствие этого. "Если бы я должен был отвечать одним словом, то я бы сказал "нет". Многое из того, что я читаю в газетах, заставляет меня улыбаться. Я считаю написанное попытками продать [как можно больше] газет", - заявил Абрамс, работающий в структуре Госдепартамента.

По его словам, те эксперты, которые сейчас предупреждают о возможности войны в связи с убийством иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, говорили то же самое после уничтожения Соединенными Штатами генерала Касема Сулеймани в январе 2020 года. "А какова была иранская реакция после убийства Сулеймани? По сути, ничем особенным", - сказал американский дипломат. При этом он выразил мнение, что многие высказывания руководства Ирана, особенно о возмездии в связи с убийствами Фахризаде и Сулеймани, направлены на внутреннюю аудиторию.

"Нет сомнения, что всегда может быть искра, поэтому мы и держим [свои вооруженные] силы в [Персидском] заливе", - признал Абрамс. "Однако, - отметил он, - большинство написанного [в последние дни о росте напряженности на Ближнем Востоке] я был бы склонен сбрасывать со счетов". "Никто не хочет войны. Иран не хочет войны, поскольку знает, что проиграет в конфронтации с США", - полагает Абрамс. С его точки зрения, "режим [в Тегеране], когда сталкивается с силой, склоняется к тому, чтобы отступать".

В прошлую пятницу агентство Fars сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже военное ведомство Ирана подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) страны Абольфазля Амуйи, покушение было организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран. Первый вице-президент Ирана Эсхак Джахангири в понедельник назвал вопиющими примерами использования государственного терроризма убийства Сулеймани и Фахризаде и предупредил, что Тегеран "в подходящий момент даст решительный и выверенный ответ".

Иранские ракеты в Венесуэле

Абрамс также заявил, что Соединенные Штаты не допустят возможного размещения иранских ракет на территории Венесуэлы.

"Мы не потерпим размещения в Венесуэле иранских ракет, способных достичь Соединенных Штатов. Мы этого не примем. И если они [власти в Каракасе и Тегеране] попытаются это осуществить, то, по крайней мере при нынешней [американской] администрации, мы попытаемся их [эти ракеты] перехватить [при транспортировке]. А если они прибудут в Венесуэлу, то с ними разберутся в Венесуэле", - заявил Абрамс.

"Неприемлемо иметь иранские ракеты в Венесуэле, способные достичь Соединенных Штатов. Надеюсь, у следующей [вашингтонской] администрации будет такой же взгляд [на данный вопрос]", - сказал американский дипломат, выступая на интернет-семинаре, организованном Университетом имени Джорджа Мейсона. Новую вашингтонскую администрацию возглавит победитель ноябрьских президентских выборов в США, которым считается демократ Джозеф Байден, хотя действующий американский лидер - республиканец Дональд Трамп - отказывается публично признать свое поражение.

У Абрамса также поинтересовались, возможно ли из-за потенциального появления иранских ракет в Венесуэле возникновение ситуации, схожей с Карибским кризисом 1962 года. "Нет", - ответил представитель внешнеполитического ведомства США. "Мы этого не потерпим. Считаю, что данное четкое и ясное заявление послужит надлежащим фактором сдерживания, и мы никогда не столкнемся с этим", - добавил Абрамс.

Он не приводил никаких конкретных данных о перспективах размещения в Венесуэле иранских ракет. Эту тему Абрамс прокомментировал, отвечая на вопросы об истечении срока действия оружейного эмбарго ООН в отношении Ирана.