Палата представителей Конгресса приняла резолюцию об ужесточении санкций против Пригожина

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг одобрила резолюцию с призывом американской администрации и ЕС ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина. Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа. При этом резолюция не носит обязательного характера.

В документе утверждается о якобы попытках России "пагубно повлиять на американскую внутреннюю политику, стимулировать протесты в США и странах-союзниках". Кроме того, содержится призыв к властям США и ЕС "рассмотреть введение дополнительных санкций против Евгения Пригожина и связанных с ним организаций". По версии конгрессменов, россиянин будто бы причастен к вмешательству в президентские выборы 2016 года и промежуточные выборы 2018 года.

Пригожину приписали и поддержку тесных контактов с ЧВК "Вагнер" в Ливии. Говорится также о "причастности" российского "Агентства интернет-исследований" к проведению информационных операций против США с целью внести разлад среди избирателей.

Обвинения против компаний Пригожина

В феврале 2018 года американский Минюст обвинил Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая "Конкорд менеджмент и консалтинг", финансировали "Агентство интернет-исследований".

Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Она просила закрыть дело, так как пришла к выводу, что "дальнейшее производство <...> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", поскольку "Конкорд" не имеет присутствия в США и "не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора". При этом прокуратура подчеркивала, что намерена продолжать усилия с целью "взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

После этого Пригожин из-за незаконного преследования его самого и принадлежащей ему компании потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников. Письмо Пригожина в адрес генерального прокурора США Уильяма Барра опубликовала пресс-служба "Конкорда".