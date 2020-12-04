Палата представителей США одобрила резолюцию о "политических заключенных" в России

ВАШИНГТОН, 4 декабря. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса США в четверг проголосовала за резолюцию с призывом ввести санкции против лиц, причастных к "политически мотивированным задержаниям", которые якобы происходят в России. Трансляция велась на сайте нижней палаты законодательного органа. Резолюция не носит обязательного характера.

В документе говорится об "осуждении практики политически мотивированного заключения и необходимости немедленного освобождения политических заключенных в России". Резолюция призывает американские власти "ввести санкции в отношении ответственных за эту форму нарушения прав человека". По мнению законодателей, правительство США должно определить соответствующих "российских официальных лиц".

Москва неоднократно указывала на политизацию темы прав человека в России со стороны США, обращая внимание на существенные проблемы в американской юридической системе.