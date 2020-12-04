Количество кандидатов на пост президента Киргизии сократилось до 20

БИШКЕК, 4 декабря. /ТАСС/. Количество претендентов на пост главы государства в Киргизии сократилось с 63 до 20 человек. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в информационном отделе Центральной избирательной комиссии по проведению выборов и референдумов (ЦИК) в республике.

"Собрать 30 тыс. подписей в свою поддержку и внести избирательный залог в размере 1 млн сомов (около $13 тыс.) в установленные законом сроки смогли 20 кандидатов", - заявил представитель отдела. По его словам, в ЦИК уже началась проверка подлинности предоставленных кандидатами подписей.

"Поэтому не исключено, что после этой процедуры количество кандидатов может еще сократиться", - отметил собеседник, напомнив, что на старте предвыборной гонки о намерении баллотироваться ЦИК уведомили 63 человека. Предвыборную агитацию кандидаты по закону смогут начать с 15 декабря, досрочные президентские выборы в Киргизии назначены на 10 января 2021 года.

Среди кандидатов достаточно много известных в республике лиц. В частности, бывший глава Государственного комитета национальной безопасности Абдил Сегизбаев, лидер популярной партии "Бутун Кыргызстан" ("Единый Кыргызстан") Адахан Мадумаров, депутат нескольких созывов и журналист Каныбек Иманалиев, экс-замглавы МВД Курсан Асанов, объявивший себя богом автор известного в республике и за ее пределами мема "Зима не будет!" предприниматель Арстанбек Абдылдаев и исполнявший недавно обязанности главы государства Садыр Жапаров.

Досрочные выборы

5 октября в столице Киргизии начались акции протеста против итогов состоявшихся накануне парламентских выборов, ближе к ночи митинги и пикеты переросли в массовые беспорядки. После шестичасового противостояния с сотрудниками правоохранительных органов митингующие захватили здания администрации президента, парламента и правительства. Под давлением протестующих из следственных изоляторов и мест заключения были освобождены экс-президент страны Алмазбек Атамбаев, ставший впоследствии премьером и и. о. президента Жапаров, а также еще несколько известных политиков.

Результаты парламентских выборов были признаны недействительными, а президент Сооронбай Жээнбеков, премьер Кубатбек Боронов и спикер Дастанбек Джумабеков ушли в отставку.

Дата повторных выборов в высший законодательный орган до сих пор не объявлена. По решению депутатов, срок полномочий которых уже официально истек еще в конце октября нынешнего года, повторные выборы должны состояться "не позднее 1 июня 2021 года".