Рада приняла закон о восстановлении декларирования чиновников на Украине

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная рада приняла за основу и в целом компромиссный вариант законопроекта о восстановлении уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников на Украине, которая ранее была фактически отменена Конституционным судом (КС) страны. За соответствующее решение в пятницу проголосовали 289 депутатов при 226 необходимых.

Согласно документу, "умышленное внесение субъектом декларирования недостоверных сведений от 4 тыс. прожиточных минимумов (сейчас около 9 млн гривен, или 318 тыс. долларов) наказывается штрафом от 51 тыс. до 85 тыс. гривен (около 1,8 - 3 тыс. долларов) или общественными работами, или ограничением свободы на срок до 2 лет с лишением права занимать определенные должности".

Днем ранее этот законопроект, подготовленный с целью урегулирования возникшего в стране после решения КС конституционного кризиса, был одобрен парламентским комитетом по вопросам правоохранительной деятельности. Компромисс заключался в смягчении ответственности за недостоверное декларирование.

КС Украины 27 октября признал неконституционной норму об уголовной ответственности за недостоверное декларирование для чиновников. Президент Владимир Зеленский заявил об угрозе нацбезопасности и созвал срочное заседание Совета национальной безопасности и обороны, после чего внес в Раду законопроект о досрочном прекращении полномочий судей, признании решения о декларировании ничтожным. Эта инициатива была раскритикована Венецианской комиссией как антиконституционная. После этого в Раде появился целый ряд проектов по решению ситуации вокруг КС, но ни один из них не вынесен в сессионный зал, после чего в парламенте была создана рабочая группа для подготовки единого документа.

С 5 ноября работа КС фактически заблокирована из-за отказа четырех судей принимать участие в пленарных заседаниях. Зеленский 25 ноября обратился к Венецианской комиссии с просьбой провести оценку решения КС об отмене электронного декларирования чиновников, а также попросил парламентариев пока не рассматривать его законопроект до получения этого заключения.