Послу Франции в Баку вручена нота протеста в связи с резолюцией Нацсобрания по Карабаху

БАКУ, 4 декабря. /ТАСС/. МИД Азербайджана вручил послу Франции в Баку ноту протеста в связи с принятием Национальным собранием (верхняя палата парламента) европейской страны резолюции с призывом к правительству признать независимость Нагорного Карабаха. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба внешнеполитического ведомства.

"4 декабря посол Франции в Азербайджане Закари Гросс был вызван в МИД Азербайджана. На встрече послу вручена нота протеста МИД Азербайджана в связи с принятой Национальным собранием Франции резолюцией "Защита армянского народа и христианских общин Европы и Востока", - говорится в сообщении.

Глава французского диппредставительства отметил, что доведет позицию МИД Азербайджана до официального Парижа.

В четверг Национальное собрание Франции поддержало принятую ранее Сенатом (нижняя палата парламента) резолюцию, в которой содержится призыв к властям страны признать независимость Нагорного Карабаха. В пятницу МИД Азербайджана выступил с комментарием, в котором расценил принятие этой резолюции как очередной "недружественный и провокационный шаг" парламента Франции.

27 сентября в Нагорном Карабахе обострилась ситуация, там начались активные бои. Баку и Ереван оспаривают принадлежность региона с февраля 1988 года, когда он объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. Во время вооруженного конфликта 1992-1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры о мирном урегулировании конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ, председательствуют в которой Россия, США и Франция.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Согласно документу, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, затем ряд районов переходит под контроль Баку, а вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора размещаются российские миротворцы.