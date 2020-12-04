Рада может продлить на год действие закона об особом статусе Донбасса

КИЕВ, 4 декабря. /ТАСС/. Верховная Рада Украины, скорее всего, продлит на год действие закона об особом порядке самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, это возможно на следующей пленарной неделе в декабре. Об этом заявил в пятницу спикер парламента Дмитрий Разумков в эфире телеканала "Наш".

"Я думаю, что пролонгация возможна, но пока что таких инициатив нет", - сказал он. Спикер отметил в связи с этим, что такие инициативы, скорее всего, будут, и они будут касаться продления действия указанного закона на 2021 год. "Это можно будет сделать на следующей пленарной неделе", - сказал он. Спикер также заявил, что любые другие изменения в законодательство страны в части статуса Донбасса невозможны до конца текущего года, поскольку для этого осталось мало времени.

Согласно календарному плану работы Рады, следующая пленарная неделя в парламенте пройдет в период с 15 по 18 декабря.

Закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" существует с 18 октября 2014 года, ранее он уже неоднократно продлевался, и, согласно текущей редакции, его действие должно закончиться 31 декабря 2020 года. Документ предусматривает, что положения об особом статусе вступят в силу после проведения на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса демократических выборов.

Согласно минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса самоуправления Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый Верховной радой закон об особом статусе, по сути, оказался заморожен, поскольку в него были внесены поправки, противоречащие минским соглашениям.

Глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко ранее обещал, что в 2020 году депутаты Рады разработают и примут новый закон об особом статусе Донбасса. Однако в парламенте до сих пор не зарегистрирован такой документ.