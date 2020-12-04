Додон призвал РФ не предпринимать действий, которые могут дестабилизировать Приднестровье

МОСКВА, 4 декабря. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон призвал Россию не предпринимать действий, которые могут привести к дестабилизации в Приднестровье, в ответ на слова избранного президента республики Майи Санду о желании вывести российских миротворцев из региона.

"Я призываю наших партнеров и на левом берегу Приднестровья, и наших внешних партнеров, в основном РФ, внимательно все это анализировать, но пока что не предпринимать какие-либо действия, которые могут ситуацию дестабилизировать. Потому что на данном этапе это просто политические популистские заявления новоизбранного президента Молдовы", - сказал он в пятницу в эфире телеканала "Россия-24".

Как пояснил Додон, у молдавского президента нет возможности "повлиять на разморозку конфликта" в Приднестровье. "Есть парламент и правительство. А в правительстве у нас, социалистов, очень четкие и твердые позиции", - указал он.