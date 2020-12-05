Сессия парламента КНДР состоится в январе 2021 года

ТОКИО, 5 декабря. /ТАСС/. Четвертая сессия Верховного народного собрания (ВНС - парламент) КНДР 14-го созыва пройдет в конце января 2021 года. Об этом сообщило в субботу Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его информации, сессия будет созвана в последней декаде января в Пхеньяне. В сообщении отмечается, что дата заседания зафиксирована в соответствующем постановлении президиума высшего законодательного органа КНДР.

В состав ВНС входят 687 депутатов. Они избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение одного дня одобрить бюджет страны и наиболее важные законопроекты.