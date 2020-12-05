США приветствуют первое заседание руководства совета по примирению Афганистана

ВАШИНГТОН, 5 декабря. /ТАСС/. Власти США приветствуют первое заседание руководства Высшего совета по национальному примирению Афганистана. Об этом заявил в субботу госсекретарь США Майкл Помпео.

"США приветствуют формирование и сегодняшнее первое заседание руководящего комитета Высшего совета по национальному примирению Афганистана. <...> Афганские лидеры всех политических кругов объединились, чтобы принимать решения и мобилизовать поддержку справедливого и продолжающегося мира. Все стороны конфликта должны объединиться и проложить путь к миру", - говорится в заявлении шефа американской дипломатии, распространенном пресс-службой Госдепа.

"В качестве авторитетного органа по вопросам мира Высший совет и его руководящий комитет будут предоставлять советы и рекомендации команде Исламской Республики Афганистан по переговорам с [движением] "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) относительно условий соглашения по политической дорожной карте, разделению власти и постоянному прекращению огня, чтобы положить конец продолжительной войне", - добавил Помпео.

Высший совет по национальному примирению был создан в мае этого года по договору между президентом Афганистана Ашрафом Гани и Абдуллой Абдуллой, который проиграл ему выборы главы государства. Абдулла Абдулла неоднократно подвергался критике, его обвиняли в затягивании процесса формирования совета и в стремлении включить в него преимущественно своих политических союзников.