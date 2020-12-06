Марши во Франции против нового законопроекта сопровождались актами вандализма

Причиной протестов стала статья 24 законопроекта, запрещающая распространение сделанных во время демонстраций снимков сотрудников полиции и жандармерии. Критики этого документа утверждают, что он "посягает на свободу прессы, свободу слова и свободу собраний".

В этом противостоянии, по предварительным данным, пострадали восемь сотрудников полиции и жандармерии. "Полицейские и жандармы вновь подверглись атакам", - констатировали в силовых ведомствах. По сведениям властей, по всей Франции за нарушения порядка задержаны 64 манифестанта, из них 42 - в Париже.

ПАРИЖ, 6 декабря. /ТАСС/. Новый день протестов против правительственного законопроекта "О глобальной безопасности" прошел в субботу почти в 90 городах Франции. Антиправительственные марши, в которых, согласно официальным данным, участвовали более 52 тыс. человек, сопровождались столкновениями манифестантов с полицией и актами вандализма.

Градус протестов против законопроекта особенно возрос после того, как в сети оказались видеокадры избиения группой сотрудников полиции 21 ноября музыкального продюсера Мишеля Зеклера. Продюсер утверждает, что пострадал за темный цвет кожи.

Власти уже объявили, что отзывают 24-ю статью на пересмотр. Ее текст должен претерпеть изменения. Пока это стало их единственной уступкой организаторам маршей протеста. Последние, однако, настаивают на полном изъятии спорной статьи из текста документа.

В столице в субботу марш проходил от северо-восточной городской окраины Порт-де-Лила по более чем двухкилометровой авеню Габметта до площади Республики на востоке Парижа. "Свобода, равенство, братство - для кого?" - было написано на плакатах, которые несли участники манифестации, передал корреспондент ТАСС с места события.

Ситуация стала накаляться вскоре после начала столичного марша. В колонны манифестантов, сообщили источники в полиции, проникли от 400 до 500 погромщиков из подпольной анархистской организации "Черный блок". Находясь в первых рядах шествия, они стали забрасывать стражей порядка камнями, пытались ослеплять их лазерными указками, поджигали припаркованные на улице автомобили, громили витрины магазинов, сооружали баррикады.

От Дижона до Страсбурга

"Погромщики громят Республику", - заявил министр внутренних дел Жеральд Дарманен, осудивший на своей странице в Twitter акты вандализма. Правоохранителям потребовалось значительное время, чтобы восстановить порядок на маршруте манифестации и потушить пожары.

Спустя более часа после того, как истек установленный властями срок окончания шествия, полиции все еще не удавалось справиться с ситуацией в финальной точке маршрута. Стражи порядка тщетно пытались вытеснить участников акции с площади Республики.

Серьезные беспорядки произошли также в Дижоне, Лионе, Нанте, Страсбурге, где полиция, как было и в столице, решила применить слезоточивый газ.

Правая оппозиция подвергла власти критике за "нерешительность" и "противоречивые сигналы". "Власть демонстрирует неспособность обеспечить порядок в стране, - считает глава фракции партии "Республиканцы" в Сенате (верхняя палата парламента) Брюно Ретайо. Другой представитель "Республиканцев" мэр Ниццы Кристиан Эстрози заявил, что "орды хулиганов пытаются разрушить Францию".

Позиция президента

Днем ранее в интервью молодежному сетевому изданию Brut президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил, что в январе будет открыта специальная интернет-платформа для размещения жалоб на деятельность сил правопорядка и факты дискриминации. Профсоюзы полицейских призвали в связи с этим сотрудников полиции временно приостановить все уличные проверки.

Французские аналитики констатируют определенный спад активности уличных протестов. Если неделю назад в маршах против правительственного проекта, по данным властей, приняли участие 133 тыс. человек, то на этот раз уровень мобилизации в регионах оказался вдвое ниже.

Еще более красноречивой в этом отношении представляется статистика парижских шествий. В минувшую субботу марш в столице собрал 46 тыс. человек, на этот раз - только 5 тыс.

Сами организаторы, впрочем, вечером в субботу еще не подтвердили, но и не опровергли эти сведения властей. Неделю назад они утверждали, что им удалось мобилизовать на марши по всей Франции не менее 500 тыс. человек. Ожидается, что и на этот раз собственные подсчеты устроителей будут значительно превосходить данные властей.