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МИД Молдавии: авто молдавского посольства в РФ пыталось вывезти из республики контрабанду

Автомобиль остановили на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Автомобиль молдавского посольства в России был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Об этом сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

"МИДЕИ было проинформировано о спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности совместно с Таможенной службой Республики Молдова в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами, выданными посольству Республики Молдова в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточняет СИБ, партия анаболиков была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса 5 декабря при выезде из страны через таможенный пост Паланка.

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