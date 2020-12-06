МИД Молдавии: авто молдавского посольства в РФ пыталось вывезти из республики контрабанду

КИШИНЕВ, 6 декабря. /ТАСС/. Автомобиль молдавского посольства в России был остановлен на молдавско-украинской границе при попытке вывоза крупной партии анаболиков из Молдавии. Об этом сообщила в ночь на воскресенье пресс-служба министерства иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) республики.

"МИДЕИ было проинформировано о спецоперации, проведенной Службой информации и безопасности совместно с Таможенной службой Республики Молдова в отношении транспортного средства с дипломатическими номерами, выданными посольству Республики Молдова в Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Как уточняет СИБ, партия анаболиков была обнаружена в грузовом отсеке микроавтобуса 5 декабря при выезде из страны через таможенный пост Паланка.