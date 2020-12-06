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СМИ: Япония, Франция и США проведут совместные военные учения в мае

Военнослужащие организуют высадку на отдаленные безлюдные острова в акватории Японии

ТОКИО, 6 декабря. /ТАСС/. Силы самообороны Японии совместно с вооруженными силами Франции и США проведут маневры в мае 2021 года. Об этом в воскресенье со ссылкой на источники сообщает газета Sankei.

В ходе учений военнослужащие организуют высадку на отдаленные безлюдные острова в акватории Японии, а также отработают сценарий их обороны и освобождения.

По мнению газеты, эти маневры могут направить сдерживающий сигнал властям КНР, которые ведут территориальный спор с правительством Японии по поводу островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море.

5 декабря агентство Kyodo сообщило, что Великобритания намерена в 2021 году отправить авианосец в составе ударной группы к акватории Японии для проведения учений совместно с японскими и американскими военнослужащими в Восточно-Китайском море.

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку (Дяоюйдао) между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.

Теги
ЯпонияСШАКитайФранция
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