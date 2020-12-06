Парламент Кувейта на две трети обновил состав после выборов

КАИР, 6 декабря. /ТАСС/. Парламент Кувейта по итогам состоявшихся в субботу выборов в Национальное собрание фактически на две трети обновит свой состав. Как передает в воскресенье газета эмирата Al Qabas, 62% депутатов - новички и никогда ранее не избирались.

Только 19 из 50 законодателей из парламент предыдущего созыва вновь займут свои кресла. Более того, ни одна из 28 женщин-кандидатов не победила на выборах. Проиграла и единственная кувейтянка-депутат Сафа аль-Хашем, которая заседала в парламентах нескольких созывов. Как отмечает издание, такое произошло впервые с 2012 года, когда в стране была введена система единого голосования.

По данным газеты, Исламское салафитское собрание не смогло пройти в парламент, Исламское конституционное движение (политическое крыло международной ассоциации "Братья-мусульмане") получили три места вместо двух - в Национальном собрании прошлого созыва, шииты сохранили свои шесть мест. В парламенте прошлого созыва у племенной элиты было 20 мандатов, у шиитской общины - шесть, у оппозиционных групп, включая либералов, салафитов и исламистов "братства" - 24.

По предварительным данным, явка на выборах, которые проходили в условиях пандемии с беспрецедентными мерами санитарной безопасности, включая специальные участки для голосования для COVID-заболевших, превысила 60%.

Однопалатный парламент Кувейта состоит из 50 депутатов, избираемых на четыре года в ходе всеобщего прямого голосования. В него входят также министры, имеющие консультативные функции, и их численный состав не должен превышать одной трети состава законодательного органа. При этом члены правящей семьи ас-Сабах не могут баллотироваться в парламент. Нынешние выборы стали первыми после смерти в сентябре эмира шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, который правил с 2006 года.

Страна разделена на пять округов, от каждого избираются по 10 представителей. На депутатские мандаты сейчас претендовали 326 кандидатов. Избирательным правом в эмирате с населением около 4,2 млн человек обладают порядка 500 тыс. подданных, достигших 21 года, свыше 52% из них - женщины. В Кувейте запрещены политические партии, но при этом существует незначительное количество политических организаций, которые с 1992 года имеют своих представителей в Национальном собрании.