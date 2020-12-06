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В Испании в День конституции прошли акции в защиту основного закона страны

В каталонской столице к акции присоединился лидер "Вокс" Сантьяго Абаскаль

МАДРИД, 6 декабря. /ТАСС/. Манифестации "в защиту конституции" прошли в воскресенье в разных городах в Испании. Организатором акций стала крайне правая партия "Вокс".

Митинги приурочены к отмечаемому 6 декабря Дню конституции. Они состоялись в Мадриде, Барселоне и других населенных пунктах страны. Многие участники митингов принесли с собой флаги пиренейского королевства. В каталонской столице к манифестации в "защиту Испании и конституционной законности" присоединился лидер "Вокс" Сантьяго Абаскаль. По утверждению руководителя политической силы, "главным врагом конституции является [действующее] правительство" страны.

По случаю праздника в Конгрессе депутатов (нижняя палата парламента) в Мадриде состоялось торжествнное меропринятие с участием председателя правительства Педро Санчеса и остальных членов кабмина страны. Как написал в Twitter премьер, "это 42 года мира, сосуществования, свободы". "И мы обязаны этому нашей конституции, величайшему успеху нашей общей истории", - уточнил Санчес.

Конституция Испании была принята на референдуме, состоявшемся 6 декабря 1978 года.

Теги
ИспанияСанчес, Педро
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