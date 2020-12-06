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Убийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде

В КСИР подтвердили, что при убийстве ученого-физика применялось спутниковое наведение

Как заявил официальный представитель Корпуса, "израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа"

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было организовано с использованием современных электронных средств со спутниковым управлением. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана) Рамазан Шариф.

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"Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением", - цитирует его агентство Fars. По словам Шарифа, "израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа".

В понедельник телеканал Al Alam сообщил, что убийство Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник.

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ИранИзраильУбийство физика-ядерщика Мохсена Фахризаде
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