В КСИР подтвердили, что при убийстве ученого-физика применялось спутниковое наведение

ТЕГЕРАН, 6 декабря. /ТАСС/. Убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде было организовано с использованием современных электронных средств со спутниковым управлением. Об этом заявил в воскресенье официальный представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР - элитные части ВС Ирана) Рамазан Шариф.

"Для убийства Фахризаде использовались современные электронные средства со спутниковым управлением", - цитирует его агентство Fars. По словам Шарифа, "израильтяне хорошо понимают, что их действия не останутся без ответа".

В понедельник телеканал Al Alam сообщил, что убийство Фахризаде было осуществлено при помощи автоматического стрелкового оружия, которое управлялось через спутник.