В Белоруссии обеспокоены усилением военного присутствия у своих границ

МИНСК, 6 декабря. /ТАСС/. Власти Белоруссии озабочены ростом оборонных расходов сопредельных государств и увеличением на их территории численности иностранных войск. Об этом заявил в воскресенье начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии Руслан Косыгин.

"По нашей оценке, в ближайшей перспективе тенденция к наращиванию иностранного военного присутствия на территории соседних с нашей страной государств сохранится", - сказал он в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ.

Представитель Генштаба подчеркнул, что особую озабоченность вызывает рост военных расходов соседних государств, которые за последние годы увеличились до 40%. "Все это свидетельствует, что указанная деятельность Запада на территории восточноевропейских государств, в том числе Польши и стран Балтии, направлена на подготовку к применению сил", - заявил Косыгин. Он сообщил о планах Польши в ближайшие пять лет увеличить численность армии со 110 тыс. до 200 тыс. военнослужащих. "При этом в настоящее время в Польше уже формируется 18-я дивизия. Это еще одна дополнительная дивизия, которая развертывается в непосредственной близости от государственной границы с Республикой Беларусь", - уточнил он. По его словам, по такому же пути идут Литва и Латвия, "численность вооруженных сил которых за последние годы увеличилась практически в два раза".

Косыгин обратил внимание, что НАТО активно развивает ударные возможности коалиционных сил в Европе. Он пояснил, что речь идет о европейском сегменте противоракетной обороны (ПРО). "Крылатые ракеты с американских баз в Польше, Румынии могут с высокой точностью поражать объекты, в том числе и на территории Республики Беларусь. Речь об объектах государственного и военного управления, объектах экономики и другой инфраструктуре", - сказал представитель Генштаба.

Замысел учений НАТО "Защитники Европы - 2020", продолжил он, "практически со стопроцентной уверенностью говорит о том, что противник, который рассматривался, - это Союзное государство [России и Белоруссии]". "Аналогичные учения спланированы уже в следующем году в рамках "Защитник - 2021", - отметил Косыгин.

"Наша реакция четкая и понятная всем: вмешательство во внутренние дела нашего государства, попытки разговаривать с нами с позиции силы, конечно же, бесперспективны", - заключил начальник Главного управления Генштаба Вооруженных сил Белоруссии.