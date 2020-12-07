В Гане начались президентские и парламентские выборы

ПРЕТОРИЯ, 7 декабря. /ТАСС/. Голосование на президентских и парламентских выборах началось в понедельник в Гане на 33 367 участках. Об этом сообщила ганская радиостанция Asempa.

По ее данным, избирательные участки открылись в спокойной атмосфере, люди также соблюдают правила по борьбе с коронавирусом и не собираются группами более 200 человек.

Избирателям, число которых достигает 17 млн, предстоит выбрать одного из 12 кандидатов на пост главы государства. Среди них - действующий президент страны Нана Акуфо-Аддо. Он рассматривается местными экспертами в качестве основного фаворита на победу. Главным конкурентом Акуфо-Аддо считается бывший президент Ганы Джон Драмани Махама. Оба политика уже дважды участвовали в президентских выборах. В 2012 году победил Махама, в 2016 году - Акуфо-Аддо.

Нынешние президентские выборы являются восьмыми по счету с 1992 года, когда Гана вернулась к многопартийной демократии. Прошедшие за эти годы выборы неизменно оценивались международными наблюдателями как мирные, свободные, справедливые и прозрачные. На своем заключительном митинге в рамках избирательной кампании Нана Акуфо-Аддо заявил, что мир, единство и безопасность будут и впредь его главными приоритетами в случае победы.

Голосование проходит в условиях повышенных мер безопасности, которую обеспечивают 62 тыс. полицейских. В область Вольта на юго-востоке страны переброшены дополнительные армейские подразделения, отмечает южноафриканская радиостанция SABC. По ее данным, выявлено около 4 тыс. участков, на которых могут возникнуть инциденты. На них присутствуют усиленные наряды сил безопасности.

Спор двух партий

Одновременно с президентскими в Гане проводятся выборы в однопалатный национальный парламент, который насчитывает 275 депутатов. Борьбу за места в нем ведут 27 партий. В предыдущем составе парламента возглавляемая Нана Акуфо-Аддо правящая Новая патриотическая партия имела 171 мандат, оппозиционная партия "Национальный демократический конгресс", лидером которой является Джон Драмани Махама, 104. Для избрания депутатом необходимо набрать простое большинство голосов в своем округе.

Эксперты отмечают, что эти две партии вновь завоюют большинство мандатов. Результат оппозиционного "Национального демократического конгресса" во многом будет зависеть от его способности мобилизовать свой электорат на востоке Ганы, в первую очередь в области Вольта. Для наблюдения за голосованием в страну прибыла делегация Африканского союза.

Между тем, президентские выборы проходят в два тура, если в первом никто из кандидатов не набрал половину голосов избирателей плюс один. Национальная избирательная комиссия должна в течение 72 часов после закрытия участков объявить предварительные результаты.