Премьер Молдавии заявил, что не уйдет в отставку

КИШИНЕВ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер Молдавии Ион Кику заявил, что не подаст в отставку, как того потребовала избранный президент Майя Санду. Об этом он заявил после состоявшегося в понедельник еженедельного заседания с участием действующего президента Игоря Додона и спикера парламента Зинаиды Гречаный.

"У правительства сейчас есть моральный долг утвердить бюджет, чтобы в стране не было проблем с выплатой зарплат и пенсий, поэтому я прошу всех соблюдать спокойствие. В ближайшие 10-12 дней нужно принять проект госбюджета, а дальше всем политикам придется быть ответственными и сделать то, что просит общество", - сказал Кику. Он призвал парламент сконцентрироваться на принятии бюджета на будущий год.

"Я очень надеюсь, что депутаты отложат в сторону политику и сконцентрируются на этих документах. Госбюджет на 2021 год, бюджеты медицинского и социального страхования, а также бюджетно-налоговая политика должны быть рассмотрены и приняты парламентом для нормального функционирования государства и дальнейшей выплаты пенсий и зарплат", - сказал премьер. Он напомнил, что эти документы были одобрены парламентом в первом чтении в четверг.

"Пусть вносят все поправки, которые считают необходимыми. Мы ждем их на этой неделе. Мы их рассмотрим и вынесем заключение в надежде, что на следующей неделе парламент соберется и утвердит эти важные проекты и во втором чтении" - подчеркнул Кику.

Призыв Санду

Санду, выступая в воскресенье на митинге своих сторонников в Кишиневе, призвала Кику немедленно подать в отставку с поста премьера. Она подвергла критике принятый парламентом пакет законов, которые укрепляют статус русского языка, снимают введенные ранее ограничения на телевещание российских каналов. Депутаты также расширили полномочия властей Гагаузской автономии и перевели в свое подчинение спецслужбы под предлогом, что у Санду есть гражданство Румынии. Также было решено отменить выделение территории бывшего республиканского стадиона для строительства нового посольства США.

В нынешнем составе парламента Партия социалистов (ПСРМ), которая поддерживает Додона, располагает 37 мандатами из 101. У фракции проевропейской Партии действия и солидарности, которую возглавляет Санду, - 15. Фракция Демократической партии Молдовы, которая до недавнего времени входила в правящую коалицию с ПСРМ, представлена 11 депутатами. У "Платформы "Достоинство и правда" 11 мандатов, у партии "Шор" - девять и у группы "Про Молдова" - три.

Проевропейские оппозиционные партии обсуждают возможность отставки сформированного ПСРМ правительства Кику, но у них нет для этого необходимого числа голосов. Отставка кабмина с большой долей вероятности может привести к роспуску парламента, а этого не хотят многие депутаты. По закону правительство не обязано уходить в отставку при вступлении в должность нового президента.