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Макрон: Франция не станет увязывать оказание помощи Египту с ситуацией с правами человека

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Франция не собирается увязывать оказание помощи Египту с ситуацией в сфере прав человека. Об этом президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в понедельник по итогам переговоров с египетским коллегой Абдель Фаттахом ас-Сиси, которые прошли в Елисейском дворце.

"Мы не станем этого делать. Политика требовательного диалога лучше, чем бойкот", - сказал Макрон, отвечая на вопрос, будет ли Франция ставить предоставление военной и экономической поддержке Египту в зависимость от ситуации с правами человека. По мнению Макрона, в противном случае это сделало бы Египет "более уязвимым".

Макрон также заявил, что насилие в ответ на карикатуры является неприемлемым.

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