Активистка "желтых жилетов" выдвинет свою кандидатуру на президентских выборах во Франции

ПАРИЖ, 7 декабря. /ТАСС/. Активистка протестного движения "желтых жилетов", композитор и предприниматель 53-летняя Жаклин Муро намерена выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах во Франции в 2022 году. Об этом говорится в распространенном в понедельник ее письме в соцсетях.

"Из-за общей ситуации во Франции после тщательных размышлений я решила принять участие в президентских выборах 2022 года, чтобы представлять простых людей, - отметила Муро. - Моя цель - вернуть слово тем, кто был лишен его долгое время. Я хочу объединить многообразный французский народ".

В комментарии агентству France-Presse Муро также сказала, что остается верной ненасильственному движению "желтых жилетов", осудив беспорядки, которые происходили во время многих акций протестов этого движения.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили каждую субботу в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция, согласно данным организаторов, собрала 282 тыс. участников. Помимо решения социально-экономических проблем, движении со временем начало предъявлять политические претензии к властям.