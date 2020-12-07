Премьер-министр Ливана возобновил процесс формирования кабинета после конференции в Париже

БЕЙРУТ, 7 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Ливана Саад Харири обсудил в понедельник с президентом республики Мишелем Ауном кандидатуры 18 министров, которые войдут в состав будущего правительства. Как передал новостной портал El Nashra, премьер направился в президентский дворец после трехнедельного перерыва, вызванного разногласиями между политическими партиями.

По информации портала, процесс формирования кабинета возобновился благодаря посредническим усилиям Франции после состоявшейся 2 декабря в Париже международной конференции по гуманитарной помощи Ливану.

Источники в президентском дворце сообщили порталу, что встреча премьера и президента "проходила в позитивной атмосфере и стороны обсудили распределение постов". В среду Харири вновь посетит Ауна для окончательного согласования состава кабинета.

Ранее шиитское движение "Амаль", которое возглавляет спикер парламента Набих Берри, назвало нынешнюю неделю "решающей на пути создания правительства национального спасения, которое осуществит требуемую программу реформ". В свою очередь христианское Свободное патриотическое движение обвинило Харири в том, что он "находится под сильным внешним давлением и пытается выполнить условия, которые навязывают Ливану зарубежные державы".

Источники в окружении премьера указали, что он стремится успеть сформировать правительство из независимых технократов до запланированного на конец года визита в Ливан президента Франции Эмманюэля Макрона. Выступая на форуме в Париже, который проходил в режиме онлайн, Макрон назвал ливанский народ "заложником правящего политического класса, погрязшего в коррупции". Он настаивает на том, чтобы в новый кабинет вошли министры, не связанные с партиями и парламентским большинством.

Евросоюз, ООН и Всемирный банк разработали совместный план реконструкции Бейрута после взрыва в морском порту 4 августа, который предусматривает выделение $2,5 млрд на восстановительные работы и поддержку пострадавшего населения. Как было объявлено в Париже, реализация плана начнется после появления "заслуживающего доверия правительства" в Ливане.