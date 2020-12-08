Президент Словакии рекомендовала премьеру страны переключиться с коронавируса на экономику

ПРАГА, 8 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр Словакии Игор Матович должен передать руководство борьбой с коронавирусом в республике другому политику или опытному эксперту-медику, а сам больше внимания уделять вопросам преодоления последствий негативного влияния на национальную экономику. Такое мнение выразила президент Словакии Зузана Чапутова, слова которой в понедельник привело Словацкое радио .

"Словакии нужен четкий план борьбы с коронавирусом, - отметила она. - Его не заменят хаотичные действия [премьера, возглавившего борьбу с распространением коронавирусной инфекции], - отметила она. - Мы не будем первой страной, в которой борьбу с коронавирусом возглавит кто-то другой вместо премьера, а он смог бы сосредоточиться на других важнейших делах, какими являются решение вопросов, связанных с преодолением негативных последствий пандемии [для национальной экономики и социальной сферы]".

Словакия является парламентской республикой, в которой полномочия президента ограничены. Фактическая власть сосредоточена в руках правительства. Чапутова может давать Матовичу лишь рекомендации, на которые он не обязан реагировать.

За время пандемии общее число инфицированных в Словакии, население которой составляет около 5,5 млн человек, достигло 117 283, включая 84 850 выздоровевших. После заражения коронавирусом за последние девять месяцев умерли 1 018 жителей страны, за минувшие сутки - 22. В стране на данный момент госпитализированы 1 769 пациентов с подтвержденным коронавирусом. На аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 125 больных.

В Словакии с 1 октября был восстановлен режим чрезвычайной ситуации, который действовал в период первой волны пандемии с 16 марта по 14 июня. На этот раз он должен завершиться 30 декабря. В стране введены жесткие социальные ограничения, обязателен масочный режим. Нарушителям санитарно-эпидемических мер грозят штрафы в размере до €20 тыс.