Глава администрации Гонконга объявила об ужесточении ограничительных мер

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 8 декабря. /ТАСС/. Власти Гонконга приняли решение о дальнейшем ужесточении ограничительных мер для сдерживания новой волны коронавируса. Об этом заявила во вторник на пресс-конференции глава местной администрации Кэрри Лам.

"Четвертая волна эпидемии пока не ослабевает. Необходимо сократить скопления людей", - подчеркнула она.

Речь идет о приостановлении работы всех спортивных залов, салонов красоты и массажных заведений. Рестораны после 18:00 смогут теперь работать только навынос.

На прошлой неделе в городе уже были закрыты тематические парки, караоке-клубы, игровые залы, музеи, бассейны. На дистанционный режим были переведены госслужащие и учащиеся школ. Лам отметила, что обсудит с секретарем (министром) по финансовым вопросам Полом Чаном, какие меры поддержки можно будет оказать владельцам бизнеса.

В понедельник в мегаполисе было зарегистрировано 78 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших здесь с начала пандемии достигло 6 975, умерли 112 пациентов.

Ожидается, что размер штрафов для нарушителей масочного режима и мер социального дистанцирования с пятницы будет повышен в 2,5 раза: с двух до пяти тысяч гонконгских долларов (с $258 до $645). В настоящее время местным жителям в общественных местах запрещено собираться в группы больше двух человек.