Отказ парламента Молдавии передать США территорию главного стадиона страны вступил в силу

КИШИНЕВ, 8 декабря. /ТАСС/. Отказ парламента Молдавии выделить территорию бывшего республиканского стадиона для строительства здания посольства США вступил в силу после публикации во вторник принятого депутатами соответствующего закона.

"Указ о введении в действие и закон об отмене закона №151/2018 о передаче в пользование недвижимого имущества были опубликованы сегодня в "Официальном мониторе" и вступили в силу. В документе указывается, что республиканский стадион в Кишиневе вновь становится государственной собственностью, что запрещает строительство на этом месте других зданий, кроме социально-культурных или спортивных сооружений", - сообщило государственное агентство Moldpres.

Депутаты парламента Молдавии в четверг, 3 декабря, отменили прежнее решение властей о передаче 5 га в собственность посольства США в Кишиневе. Со своей стороны, избранный президент Молдавии Майя Санду заявила накануне, что это решение парламента приведет к осложнению отношений между Кишиневом и Вашингтоном. Она сообщила, что депутаты руководимой ею Партии действия и согласия опротестовали решение парламента в Конституционном суде (КС).

Решение прежнего правительства Молдавии Павла Филипа о передаче США территории главного стадиона Молдавии вызвало возмущение в обществе и было заблокировано действующим президентом страны Игорем Додоном еще в 2018 году. Вместо посольства глава государства предложил благоустроить на этом месте парк или построить культурный центр, а американским дипломатам предложил подыскать другое место. Позицию президента поддержали кишиневцы, в интернете появились петиции с критикой решения американских властей, которые собрали десятки тысяч подписей.

Однако подконтрольный олигарху Владимиру Плахотнюку КС тогда временно отстранил Додона от власти и документ о передаче земли США вместо него подписал глава парламента Андриан Канду.

Республиканский стадион был сооружен в 1951 году по инициативе первого секретаря ЦК КП(б) Молдавии Леонида Брежнева. Он вмещал около 22 тыс. зрителей, а футбольный газон тогда считался одним из лучших в СССР. Он служил не только домашним стадионом для местной футбольной команды "Нистру", здесь проводились матчи с участием сборной СССР, а также международные соревнования по различным видам спорта. За годы независимости сооружение пришло в негодность, и в 2007 году его начали сносить, чтобы построить новую главную спортивную арену страны, однако средств на реализацию проекта не нашлось.