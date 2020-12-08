Ереван выразил озабоченность относительно безопасности армянского населения Карабаха

ЕРЕВАН, 8 декабря. /ТАСС/. Министр иностранных дел Армении Ара Айвазян выразил озабоченность по поводу безопасного возвращения в места проживания армянского населения, покинувшего Арцах (непризнанную Нагорно-Карабахскую республику - прим. ТАСС) в дни войны. Такое заявление он сделал во вторник по итогам переговоров в Париже с французским коллегой Жан-Ив Ле Дрианом.

"В ходе встречи с моим французским коллегой мы детально обсудили долгосрочное урегулирование карабахского конфликта. Я выразил озабоченность Армении, в том числе относительно безопасного и достойного возвращения в места своего проживания армянского населения, покинувшего Арцах в дни войны, и немедленного обмена военнопленными и возвращения тел погибших", - заявил Айвазян.

Армянский министр сообщил, что одним из ключевых вопросов встречи была "агрессия против Карабаха, развязанная Азербайджаном при активной поддержке Турции, и сложившаяся в ее результате непростая ситуация". Состоялся обмен мнениями относительно решения гуманитарных проблем, дальнейшего хода мирного переговорного процесса, шагов в направлении стабильности и безопасности в регионе, а также защиты многовекового армянского культурного наследия, оказавшегося под контролем азербайджанских войск.