На севере Кипра объявлено о формировании нового коалиционного правительства

НИКОСИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Новое коалиционное правительство во главе с правящей Партией национального единства (ПНЕ) будет сформировано в самопровозглашенной Турецкой республике Северного Кипра (ТРСК). Об этом в ночь со вторника на среду сообщила на своем сайте газета Cyprus Mail.

По информации издания, во вторник о своем согласии сформировать правительство парламентского меньшинства объявили заместитель лидера ПНЕ Эрсан Санер, председатель Демократической партии Фикри Атаоглу и лидер Партии возрождения Эрхан Арыклы.

В связи с тем, что данная коалиция обеспечивает правительству поддержку со стороны лишь 24 депутатов 50-местной Ассамблеи ТРСК, ПНЕ осознает всю сложность работы с парламентом, где у нее нет рабочего большинства, и рассчитывает на то, что в относительно скором будущем ей удастся достичь более выгодной для себя расстановки сил в высшем органе законодательной власти. Поэтому сейчас она ведет переговоры с фракциями других политических партий о возможности проведения в октябре будущего года досрочных парламентских выборов. Полномочия нынешнего созыва турко-кипрской Ассамблеи истекают 7 января 2023 года.

В понедельник новый президент ТРСК и бывший лидер ПНЕ Эрсин Татар уже во второй раз поручил Санеру сформировать турко-кипрское правительство. Прежняя попытка замглавы ПНЕ оказалась неудачной, как, впрочем, и лидера оппозиционной Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана, которому Татар предоставил такую возможность вслед за Санером.

Необходимость в формировании нового правительства возникла для ПНЕ после распада ее коалиции с Народной партией. Последняя вышла из альянса в октябре перед вторым туром президентских выборов, победу в котором одержал Татар.

Кипр разделен по национальному признаку со времени вооруженного вторжения Турции в 1974 году, спровоцированного государственным переворотом сторонников присоединения острова к Греции. В результате военных действий под турецким контролем оказалось примерно 37% территории Кипра, на которой в 1983 году была образована самопровозглашенная ТРСК, которая в мировом сообществе признается только Анкарой. Южная часть острова осталась под контролем Республики Кипр, она населена преимущественно греками-киприотами.