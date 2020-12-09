Япония выразила протест Китаю из-за появления его кораблей в акватории островов Сенкаку

ТОКИО, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Японии направило протест властям Китая в связи с появлением в среду китайских патрульных кораблей в акватории островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которые являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Об этом на регулярной пресс-конференции заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

"Япония выразила протест Китаю в связи с вторжением в [японские] территориальные воды", - подчеркнул генсек кабмина. Он также отметил, что власти Японии "намерены прилагать все усилия для наблюдения за ситуацией в районе островов Сенкаку, а также спокойно и решительно взаимодействовать с китайской стороной по этому вопросу".

Территориальный спор вокруг островов Сенкаку между Японией и Китаем обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их покупке у частных владельцев. После этого в КНР прошли массовые антияпонские демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорных островов и периодически совершают демонстративные заходы в прибрежную зону.