СМИ: Байден может назначить Пита Буттиджича послом США в КНР

ТАСС, 9 декабря. Избранный президент США Джо Байден рассматривает возможность назначения бывшего претендента на пост главы государства на выборах 2020 года демократа Пита Буттиджича послом США, предположительно, в Китае. Об этом сообщил во вторник портал Axios со ссылкой на источники.

По их данным, 38-летний политик также может занять руководящий пост внутри страны, в том числе в министерствах транспорта или торговли. Однако сам Буттиджич, по информации источников Axios, больше заинтересован в работе в сферах внешней политики и национальной безопасности.