Каникулы с пандемией: между третьей волной и коллапсом европейского горнолыжного туризма

Рождественская стратегия Еврокомиссии Встречать Рождество на карантине? Дома? Без горных лыж? А если нет, то что?! На эти вопросы с наступлением зимы ищут сбалансированный ответ страны Евросоюза и брюссельские институты сообщества. На кону не только критическое состояние европейской индустрии туризма на фоне рисков третьей волны пандемии, когда в ЕС и сейчас, во время второй волны, каждые 17 секунд кто-то умирает от COVID-19. Под вопросом сегодня вновь оказалась состоятельность руководства Евросоюза. Отсутствие синхронизации между странами ЕС правил поездок в сезон зимних отпусков грозит новым ударом по шенгенской безвизовой системе и собственно имиджу Евросоюза как организации, способной вовремя принимать необходимые меры для защиты своих граждан. Шенген и институты ЕС и так уже изрядно пострадали за годы миграционного кризиса (2015–2016) и в течение первой волны пандемии. Противоречивый подход ЕК В этих условиях 2 декабря Еврокомиссия приняла целую стратегию с типично европейским названием: "Оставаясь в безопасности от COVID-19 в зимние месяцы". ЕК отметила очевидную тенденцию к увеличению риска передачи вируса зимой ввиду таких факторов, как повышение общей уязвимости организма к респираторным заболеваниям в этот период и скученности людей в закрытых помещениях. Поэтому стратегия рекомендует всем странам ЕС сохранять меры сдерживания пандемии до тех пор, пока вакцины не станут широкодоступными. Эти меры включают "физическое дистанцирование и ограничение социальных контактов", "безопасные поездки", "поддержку психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью", "тестирование и отслеживание контактов", "принятие национальных стратегий вакцинации". Две из этих рекомендаций Еврокомиссии противоположны по своей сути. Ограничение контактов и социальное дистанцирование — это главный источник психологического напряжения и карантинных депрессий, а для поддержки психического здоровья населения в связи с пандемической усталостью требуются как раз меры психологической разгрузки, то есть праздники или каникулы. Таким образом, вопрос "ехать или не ехать зимой на лыжные курорты" превратился в выбор между стихийными уличными бунтами сейчас и угрозой новой мощной вспышки болезни потом. Многие скажут, что беспорядки во Франции (6 декабря — 70 полицейских ранены, около 100 человек задержаны) — это чисто французская история, вызванная противоречивым законом о внутренней безопасности, однако жесткий карантин создал ту социально-психологическую горючую смесь, которую данный закон "воспламенил". И подобные социальные детонаторы есть в любом обществе. Болезнь — на завтра Как всегда, между "сейчас" и "потом" Брюссель выбрал "потом". Причем сняв с себя основную ответственность. "Соломоново решение" Еврокомиссии звучит так: разрешить зимой поездки по ЕС, возложив ответственность за соблюдение карантинов на местные власти, то есть даже не на правительства государств сообщества, а на губернаторов, мэров и префектов — руководство провинций, городов и округов. Еврокомиссия в своей стратегии ничего не пишет непосредственно об индустрии горнолыжных курортов, однако выступает с ключевой рекомендацией: не ограничивать поездки внутри ЕС на зимних каникулах. Логика следующая — когда вся Европа находится в красной зоне, ограничения на поездки имеют мало смысла. Более того, ЕК даже советует не усложнять процедуры и не обязывать путешественников проходить тесты и выдерживать карантин при поездках между зонами со сходным уровнем распространения болезни. Вместе с тем ЕК призывает авиакомпании и других перевозчиков "принять меры для обеспечения норм социального дистанцирования во время поездок, аналогичных действующим в данной местности". Это же относится к организации автомобильной инфраструктуры, включая придорожные зоны парковки, рестораны и кафе. На государственном уровне Еврокомиссия рекомендовала продлить каникулы, а всем предприятиям — создать условия, чтобы их персонал за неделю до каникул мог полностью перейти на удаленный режим. То есть чтобы люди могли разъехаться на каникулы и неделю работать, сидя на карантине в местах своего отдыха. Кстати, сама Еврокомиссия для своего персонала ввела эти меры еще в середине ноября, не дожидаясь публикации официальной стратегии по всему ЕС.

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Помимо этого, ЕК в очередной раз призвала страны ЕС скоординировать работу своих систем по контролю перемещений, которые пока действуют лишь в рамках национальных государств, практически не имея систем трансграничной совместимости, что срезает их эффективность при поездках в другие государства ЕС. На бумаге этот подход выглядит сбалансированным. Однако те, кто видел европейские аэропорты в периоды массового исхода и возвращения туристов в сезон отпусков, может серьезно усомниться, что эти сложные выкладки будут работать. И что авиакомпании, и так понесшие астрономические убытки в 2020 году, будут гонять самолеты, заполненные на 30%, при аномальном спросе на билеты. И что рекомендация об отмене санитарных мер между зонами со схожими уровнями заражения не приведет в реальности к ослаблению и так достаточно ограниченных контрольных мер на транспорте. Иными словами, тезис о том, что путешествия не страшны при равномерном распределении инфекции по ЕС, может разбиться о тот факт, что естественная скученность людей на транспортных узлах при поездках может практически свести на нет эффект большей части предпринимавшихся в последние месяцы карантинных усилий. Денис Дубровин, Брюссель

Германия: бизнес пугает "катастрофическими последствиями" Берлин отстаивает более жесткий подход. Канцлер Германии Ангела Меркель стала тем европейским лидером, который инициировал дискуссию в ЕС о горнолыжных курортах. 26 ноября она заявила о планах Берлина добиваться закрытия всех горнолыжных трасс в Европе. По ее мнению, это поможет избежать новой волны заражений коронавирусом в рождественские и новогодние праздники. Закрытие одних только немецких курортов для туристов ей кажется недостаточным — в условиях открытых границ для немцев не составит труда попасть, к примеру, на австрийские трассы, что они и делают в большом числе. Меркель, чье правительство с начала ноября ввело новый, пусть и более мягкий, нежели весной, локдаун, сейчас пытается сократить прирост новых случаев заражения коронавирусом. При этом канцлер признает, что нужно во что бы то ни стало согласовать инициативу на европейском уровне. "Мы постараемся согласовать в Европе, сможем ли мы закрыть все горнолыжные зоны. К сожалению, на фоне заявлений Австрии не кажется, что у нас это легко получится, но мы попробуем еще раз", — сказала она, выступая с правительственным заявлением в Бундестаге. Не допустить "второго Ишгля" Во время первой волны пандемии многие граждане ФРГ заразились коронавирусом в австрийском Ишгле и "привезли" инфекцию в Германию. Немецкие СМИ даже назвали этот курорт "рассадником коронавируса в Европе". И теперь немецкие политики, поднимая тему закрытия горнолыжных трасс, напоминают именно о ситуации в Ишгле. "Второго Ишгля этой зимой мы не можем себе позволить", — заметил, в частности, премьер-министр Саара Тобиас Ханс. Власти Баварии пошли дальше и ввели обязательный десятидневный карантин при возвращении из Австрии всех, кто отправится — даже на один день — туда кататься на лыжах. Нынешний локдаун ввели в ФРГ со 2 ноября. Изначально говорилось, что он продлится месяц, максимум еще первую декаду декабря, но теперь власти планируют сохранить ограничительные меры вплоть до 10 января. Продление карантина стало неожиданным ударом для туристической и горнолыжной отраслей Германии, а также для простых немцев, для которых поездки в горы — излюбленный пункт предрождественской программы. Планы закрытия трасс, что и понятно, подверглись резкой критике в отрасли. В частности, председатель правления германской Ассоциации канатных фуникулеров (VDS) Маттиас Штаух выразил непонимание по поводу этой идеи, отметив, что движение на свежем воздухе полезно для здоровья, а случаи заражения в Ишгле не связаны непосредственно с занятием лыжным спортом. "Это [закрытие] угрожает существованию наших предприятий. Если бизнес остановится на период между рождественскими праздниками и 10 января, последствия будут катастрофическими", — заявил он. Баварские Альпы — далеко не единственный регион в ФРГ, который невозможно представить зимой без туристов. Туротрасль составляет основу экономики таких городов, как, например, популярный курорт Гармиш-Партенкирхен, где в зимний период функционируют горнолыжные трассы. Они есть и в горном регионе Зауэрланд на западе страны, в Гарце, в Рудных горах на границе с Чехией. Всего в Германии 1,4 тыс. горнолыжных спусков, 650 школ, 3,7 тыс. лыжных клубов. Предполагается, что их потери будут исчисляться в этом году сотнями миллионов евро, конкретную сумму пока никто не отваживается назвать. При этом власти федеральных земель пока воздерживаются от указания возможных дат открытия лыжного сезона. К слову, согласно опросу, проведенному Институтом изучения общественного мнения Civey по заказу газеты Augsburger Allgemeine, подавляющее большинство немцев поддерживают идею закрытия горнолыжных курортов. 73,8% респондентов заявили, что считают это правильным, лишь 19,5% выступили против. Вячеслав Филиппов, Берлин

Австрия — "лыжная нация номер один" Австрия выступила против попыток запретить работу горнолыжных комплексов зимой и самостоятельно приняла решение об их открытии, ориентируясь на снижение показателей заболеваемости COVID-19 внутри страны. Зимний туризм для Австрии, подчеркивают власти, — это важнейшая сфера экономики, затрагивающая тысячи рабочих мест: от обслуживающего персонала до снабжения курортов продуктами питания, электроэнергией и организации транспортной инфраструктуры. "Речь идет не просто о каком-то отеле в горах, это гигантская отрасль", — констатировала министр сельского хозяйства, регионов и туризма Элизабет Кёстингер. Австрийские горнолыжные комплексы откроются с 24 декабря. Однако сначала лыжникам и сноубордистам в зимнем сезоне — 2020/2021 будут доступны только склоны для катания и фуникулеры. Затем, с 7 января, планируется открыть отели и рестораны. Увеселительные заведения останутся закрытыми, чтобы избежать распространения коронавируса при массовом скоплении отдыхающих в закрытых помещениях. Только для австрийцев Однако насладиться горнолыжным отдыхом на первых порах смогут исключительно жители Австрии. Правительство на период рождественских и новогодних праздников вводит с 19 декабря обязательный десятидневный карантин для приезжих из стран с уровнем заболеваемости от 100 человек на 100 тыс. жителей в течение 14 дней. "Австрия в этом году создаст условия для рождественского катания на лыжах и запуска фуникулеров. Для начала мы делаем это для австрийцев, для однодневных поездок. Мы лыжная нация номер один", — объявила Кёстингер. Но уже в январе австрийские власти хотят открыть зимний туризм для широкого круга приезжих. Администрации горнолыжных комплексов Австрии ведут активную подготовку к началу сезона и применяют снежные пушки для обустройства лыжных трасс. Они заявляют о готовности обеспечить безопасные для здоровья отдыхающих условия пребывания: необходимо придерживаться строгих правил гигиены, обязательно наличие медицинских масок на пассажирах в кабинках фуникулеров. За соблюдением дистанции между людьми будут следить камеры наружного наблюдения. Наращиваются мощности для тестирования туристов на коронавирус. Дмитрий Валеев, Вена

Польша: один человек на 100 кв. м В Польше власти тоже пока решили не закрывать горнолыжную инфраструктуру. Многие склоны уже начали работать и пользуются большой популярностью. Вместе с тем гостиницы сейчас доступны только для тех, кто путешествует по служебной необходимости. Рестораны и другие пункты общепита работают только навынос. Как заявил пресс-секретарь польского правительства Петр Мюллер, "подъемники будут открыты, но, по сути, ими будут пользоваться те, кто живет рядом, так как сектор жилья будет закрыт". На склонах действует усиленный санитарный режим. На территории склона может находиться ограниченное число людей — один человек на 100 кв. м. Обязательно соблюдение социальной дистанции и ношение масок. Однако все эти требования не всегда соблюдаются, а для заселения в отель или апартаменты достаточно подписать заявление о том, что гость находится в командировке. Власти грозят санкциями В этой связи министр здравоохранения Польши Адам Недзельский выступил с заявлением о том, что лыжные станции будут проверяться на соблюдение антикоронавирусных мер. "Если проверки покажут, что санитарные нормы нарушаются, а суточный прирост растет и этого нельзя объяснить иными причинами, я буду рекомендовать закрытие склонов", — сказал он. Власти Польши приняли решение продлить большинство введенных для противодействия распространению коронавируса ограничений до рождественских праздников, включая дистанционное обучение. До Нового года дети в школы уже не вернутся, а после правительство решило устроить каникулы, которые продлятся до середины января. При этом выезжать куда-либо, включая поездки по стране к родственникам, не рекомендуется. Прямого запрета пока нет, но введение ограничений на передвижение к Рождеству не исключается. Власти Польши настаивают на необходимости провести рождественские праздники и зимние каникулы дома в узком кругу проживающих под одной крышей членов семьи, никуда не выезжая. Заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска признал, что определенные запреты, возможно, появятся. По его словам, правительство работает над тем, чтобы поток навещающих близких в рождественские праздники был как можно меньше. Ирина Полина, Варшава​

Болгария: лучше гор могут быть только горы Болгария также не поддерживает инициативу Ангелы Меркель. Страна готова к зимнему туристическому сезону и началу горнолыжного периода, заявило Министерство туризма страны, комментируя предложение немецкого канцлера об отказе от лыжных развлечений. "На сегодняшний день можем категорически утверждать, что лыжные курорты Боровец, Банско и Пампорово отвечают требованиям санитарной безопасности в результате направленных ими серьезных инвестиций. Проверка, проведенная Минтуризмом, подтверждает высокий уровень безопасности всех зимних комплексов", — говорится в сообщении министерства. Эксперты туристического ведомства полагают, что нынешней зимой Болгария сможет в основном рассчитывать на внутренний туризм, хотя выражают надежду и на визиты гостей из соседних балканских государств. Еще в конце октября на зимних курортах страны были введены единые санитарные и противоэпидемические меры. Туристы в обязательном порядке должны носить защитные маски в лифтовых кабинках и лыжных станциях, повсеместно проводится дезинфекция. Предусмотрены мероприятия, которые позволят избежать скопления на одном месте больших групп людей. Власти зовут в горы Санитарные власти Болгарии не только не запрещают, но даже рекомендуют заниматься горнолыжным спортом. "Нет ничего лучшего, чем отправиться в горы и кататься на лыжах на чистом воздухе. На горнолыжных трассах заразиться коронавирусом невозможно, расстояние между лыжниками весьма большое, а кроме того, все они используют и рукавицы, и маски, и очки, и другое защитное снаряжение", — заявил главный санитарный врач страны Ангел Кунчев. Он, однако, призвал быть предельно осторожными в гостиницах и ресторанах. Зимний туризм в Болгарии был одним из первых, кто попал под удар коронавируса: еще весной на полный карантин на две недели был помещен горнолыжный курорт Банско, что привело там к вынужденному досрочному закрытию сезона и поставило местное население на грань выживания. Сейчас, если судить по официальным заявлениям властей, блокада курортам не грозит. В пятницу, 4 декабря, Банско официально открылся для любителей горнолыжного спорта. Болгарские лыжные курорты были традиционно популярны у туристов из Греции, Турции, Македонии, Сербии и России, однако сейчас страна находится в красной зоне по распространению коронавируса, до 21 декабря в стране введен частичный локдаун. Главную проблему для туристической отрасли в настоящее время создает запрет на работу ресторанов, в том числе в отелях, гостям которых приходится самостоятельно заботиться о пропитании. Игорь Ленкин, София

Италия: Рождество без гор Итальянское правительство после серьезных споров с региональными руководителями остановилось на "жесткой линии". Несмотря на то что за последний месяц благодаря карантинным мерам удалось остановить рост взлетевшей в октябре эпидемиологической кривой, все горнолыжные курорты страны — не только в Альпах, но и Центральных Апеннинах — решено не открывать. При этом речь идет только о склонах, подъемниках, ресторанах на вершинах и прочей инфраструктуре, обслуживающей достаточно доходный, особенно в рождественский период, сектор горного туризма. Все гостиницы по стране могут оставаться открытыми, но с ограничением работы ресторанов в рождественский и новогодний вечера. У итальянцев приняты так называемые ченоне (большие ужины) — длительные застолья с насыщенным меню, и это — традиционное праздничное предложение большинства туристических структур. Абсурдность ситуации заключается в том, что при открытых гостиницах итальянцам запрещено передвигаться по национальной территории, между регионами страны, с 21 декабря до 6 января, когда завершаются рождественские каникулы. Однако, как говорят представители сектора, внутрирегиональный туризм — это настолько небольшой приток гостей, что держать гостиницы открытыми невыгодно. Италия — небольшая страна, разделенная на 20 областей (21, если считать за отдельные административные единицы автономные провинции Больцано и Тренто, которые формально составляют Трентино-Альто-Адидже), и поездки на домашние морские или горные курорты очень распространены, особенно в праздники, на которые выпадают нерабочие дни. Так, минувшим летом внутренний туризм немного поддержал отрасль. Однако доходы от него в любом случае несравнимы с доходами от приема международных туристов. Обиженные "нелояльной конкуренцией" Наиболее отчаянные любители горнолыжного спорта из Италии могут отважиться отправиться в соседние Швейцарию или Словению, опять же, при условии, что эти страны не введут собственные ограничения на приезжих из-за рубежа. Чтобы как-то ограничить выезд (и последующий ввоз инфекции), в Италии введен обязательный карантин для всех возвращающихся из-за рубежа в обозначенный период канонических рождественских каникул. Разумеется, в Италии на горных курортах обижены и недовольны "нелояльной конкуренцией" с соседями. Слабым утешением может служить то, что с 7 января горнолыжные курорты все-таки смогут начать работу при соблюдении всех установленных норм: не более 50% пропускной способности, маски, гигиена, дистанция. Стоит напомнить, что после начала первой волны пандемии, которая захватила север Италии, горнолыжные курорты на севере были закрыты одними из последних, уже после того, как на карантин посадили Милан и всю Ломбардию. Многие тогда отправились кататься в горы, и это стало одним из очагов распространения инфекции. Согласно данным представителей сектора, оборот горнолыжного туризма в стране достигает 10 млрд евро. Но туристический сектор Италии давно уже перестал пугать заоблачными цифрами своих потерь за время пандемии. Вера Щербакова, Рим