На президентских выборах в Гане лидирует действующий глава государства

ПРЕТОРИЯ, 9 декабря. /ТАСС/. Действующий президент Ганы Нана Акуфо-Аддо лидирует на выборах главы государства после подсчета результатов в 250 избирательных округах из 275. Об этом сообщила в среду нигерийская газета Premium Times со ссылкой на представленные избирательной комиссией Ганы предварительные результаты.

За Акуфо-Аддо, согласно им, проголосовали 6 375 560 избирателей, за его основного конкурента и бывшего президента страны Джона Драмани Махама - 5 879 737. Подсчет голосов находится в завершающей фазе, позднее в среду избирком должен объявить окончательные результаты, отмечает издание.

В состоявшихся 7 декабря в Гане президентских выборах участвовали 12 кандидатов. Для Наны Акуфо-Аддо и Джона Драмани Махама они стали третьими. В 2012 году победил Махама, в 2016-м - Акуфо-Аддо.

Одновременно с президентскими выборами в Гане 7 декабря прошли и парламентские. Как объявила избирательная комиссия, на них лидирует возглавляемая Акуфо-Аддо Новая патриотическая партия. Глава делегации наблюдателей от Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) Эллен Джонсон-Серлиф уже заявила, что голосование на выборах в Гане было свободным, справедливым и прозрачным.