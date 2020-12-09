Ереван и Баку до конца года проведут переговоры о демаркации границы

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Армения и Азербайджан до конца года при посредничестве России планируют провести переговоры для уточнения границы между двумя странами. Об этом в среду в парламенте Армении заявил вице-премьер Тигран Авинян.

"В настоящее время по всей линии границы в Сюникской области работает межведомственная группа, готовятся юридические документы. До конца года при посредничестве российских коллег будут переговоры между Арменией и Азербайджана для решения вопросов демаркации границы", - отметил он.