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Ереван и Баку до конца года проведут переговоры о демаркации границы

Готовятся юридические документы, сообщил вице-премьер Армении Тигран Авинян

ЕРЕВАН, 9 декабря. /ТАСС/. Армения и Азербайджан до конца года при посредничестве России планируют провести переговоры для уточнения границы между двумя странами. Об этом в среду в парламенте Армении заявил вице-премьер Тигран Авинян.

"В настоящее время по всей линии границы в Сюникской области работает межведомственная группа, готовятся юридические документы. До конца года при посредничестве российских коллег будут переговоры между Арменией и Азербайджана для решения вопросов демаркации границы", - отметил он.

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