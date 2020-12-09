Еврокомиссия внесла пакет предложений по борьбе с терроризмом в ЕС

БРЮССЕЛЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Еврокомиссия представила в среду пакет предложений по активизации борьбы с терроризмом в странах Евросоюза, который включает меры по борьбе с распространением радикальных идей в интернете, повышению безопасности общественных зон, а также расширение полномочий Европола, в том числе по доступу к цифровым данным. Этот пакет мер представили заместитель председателя Еврокомиссии по продвижению европейского образа жизни Маргаритис Схинас и его подчиненная, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон на брифинге в Брюсселе.

"Предложенная Еврокомиссией повестка по борьбе с терроризмом направлена на инвестиции в повышение устойчивости нашего общества путем использования целевых мер по борьбе с радикализацией и по защите общественных зон от террористических нападений, - заявил Схинас. - Европейский образ жизни для нас - это ключевая ценность, и мы должны сделать все, что в наших силах, чтобы защитить его от тех, кто пытается его подорвать".

Эти предложения еще должны быть утверждены Европейским парламентом и Советом ЕС.

Интернет под колпаком

Предложения Еврокомиссии в сфере борьбы с радикализацией направлены на внесудебное удаление террористического контента в интернете в течение одного часа с момента его выявления. Достичь такой скорости удаления данных Еврокомиссия намерена, возложив обязанность за это на операторов интернет-платформ: мессенджеров, социальных сетей и хостингов. Это требование должно стать базовым условием для их работы в Европе. "Мы не можем допустить, чтобы интернет был цирковой ареной для террористов, чтобы там появлялись их призывы или записи их отвратительных действий", - заявил в этой связи Схинас.

Другим направлением работы должна стать реализация программ борьбы с так называемой физической радикализацией европейских граждан, которая сейчас в массовом порядке происходит в тюрьмах стран Евросоюза. Еврокомиссия предлагает разработать программы реабилитации и реинтеграции заключенных европейских тюрем.

Антитеррористическое градостроительство

Предложение по защите общественных мест и объектов критической инфраструктуры ЕС предусматривает планирование и обустройство городских пространств таким образом, чтобы сократить возможности атак на них со стороны террористов. Речь идет как о создании и установке систем детекторов оружия или взрывчатых веществ, так и, например, планировании пешеходных зон таким образом, чтобы доступ к ним грузового транспорта был максимально затруднен.

Схинас подчеркнул, что "Еврокомиссия готова оказать финансовое содействие местным властям для изучения путей повышения безопасности в общественных местах и на критически важных объектах инфраструктуры".

Полиция сети

Расширение полномочий Европола направлено в первую очередь на предоставление этой структуре расширенных прав по доступу к контенту в интернете, а также "по анализу в антитеррористических целях больших массивов данных, которые могут быть слишком велики или сложны для отдельных государств ЕС, чтобы разобраться в них".

Таким образом, Брюссель предлагает разрешить полицейским структурам на наднациональном уровне обрабатывать большие массивы данных европейских и иностранных граждан в интересах борьбы с терроризмом, радикальными идеологиями и распространением детской порнографии. Отвечая на той же пресс-конференции на вопрос журналистов, намерена ли ЕК обязать операторов мессенджеров предоставлять ключи шифрования своих данных спецслужбам, еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила: "Протоколы шифрования крайне важны для работы интернета, но мы не можем допустить, чтобы террористический контент был скрыт шифрованием. Мы должны найти баланс между использованием шифрования и способностью спецслужб противодействовать террористам".