Фермеры в Индии угрожают протестами по всей стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 9 декабря. /ТАСС/. Фермеры и крестьяне, протестующие в Индии против новых законов о сельском хозяйстве, отвергли в среду предложение правительства пойти на некоторые уступки и заявили, что требуют полной отмены этих законов. Как сообщает газета Hindustan Times , участники акции заявили, что к 12 декабря перекроют важную национальную трассу Дели - Джайпур, а 14 декабря начнут акции протеста во многих частях страны.

"Мы будем перекрывать все дороги в Дели одну за другой, если три новых закона не будут отменены", - цитирует издание организаторов акции, которые стоят лагерем у въезда в национальный столичный округ Дели (в состав которого входит Нью-Дели).

Ранее правительство предложило ряд уступок, в частности внести некоторые изменения в вызвавшие недовольство законы. Но организаторы протестов заявили, что этого недостаточно. "Мы не принимаем никаких поправок в законы, мы хотим полной их отмены. <...> Если правительство демонстрирует решительность, то фермеры тоже. Эти законы должны быть отозваны", - сказал журналистам представитель Индийского союза крестьян Ракеш Тикаит.

Тысячи представителей объединений фермеров и крестьян с конца ноября проводят протесты в ряде районов национального столичного округа Дели, а также в других регионах страны. В основном в протестах участвуют фермеры и крестьяне из шести штатов Индии: Пенджаб, Уттар-Прадеш, Харьяна, Уттаракханд, Раджастан и Керала. Протестующие требуют отмены трех новых законов, которые предусматривают ликвидацию посредничества и повышение доходов фермеров путем предоставления им возможности продавать свою продукцию на коммерческом рынке в любой точке страны. Протестующие полагают, что на деле эти законы дают большую власть перекупщикам и угрожают независимости крестьянских хозяйств.