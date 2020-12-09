Власти Германии отметили положительную динамику в ситуации в Донбассе

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Правительство Германии положительно оценивает перемирие на востоке Украины и другие шаги, предпринятые сторонами конфликта после "нормандского саммита" в Париже, прошедшего 9 декабря 2019 года, в том числе обмен пленными, хотя и констатирует, что минские соглашения пока не выполнены. Об этом заявил в среду ТАСС представитель кабмина ФРГ.

"Это, без сомнения, развитие в правильном направлении", - констатировали в правительстве Германии. "Нужно использовать импульс, который дает перемирие", - считают в Берлине.

В кабмине ФРГ также призвали Москву как сторону, подписавшую минские соглашения, "использовать свое влияние" на провозглашенные республики Донбасса, чтобы продвинуться в реализации минских договоренностей.

Германия вместе с Францией готова продолжать работу над прояснением открытых вопросов, которые сохраняются в связи с реализацией минских соглашений по урегулированию конфликта на востоке Украины. "Правительство ФРГ было и остается готовым и впредь вместе с Францией работать над прояснением открытых вопросов", - отметили в правительстве ФРГ, констатировав, что "предстоит еще много работы".